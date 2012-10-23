苹果发布iPad mini 售价329美元

欧盟呼吁尽快达成协议 但希腊称不会再多缩减一文支出
路透雅典/维也纳2月16日 - 欧盟官员周四呼吁希腊与国际金主们尽快完成拖延已久的纾困计划评估，以保障经济复苏。但雅典方面表示，不会要求饱受撙节之苦的希腊人民再“缩减一欧元”的支出。
路透圣何塞10月23日电（记者 Poornima Gupta/Noel Randewich）---苹果(AAPL.O)周五将开卖iPad mini，与亚马逊(AMZN.O)的Kindle等较小尺寸平板电脑展开竞争，但329美元的售价高於市场预期，恐会抑制其需求。
iPad mini配备7.9英寸显示屏，是苹果首次进军小尺寸平板电脑领域的尝试。苹果希望在扞卫其在10英寸平板电脑领域一家独大局面的同时，借助这款产品击退在本土市场面临的竞争。在10英寸平板电脑领域，即使是像三星电子(005930.KS)那样资金充裕的竞争对手也很难插足。
苹果执行长库克（Tim Cook）和营销总监Phil Schiller在发布会上揭开了iPad mini的面纱。这款产品除了尺寸较小外，在功能和特点方面几乎与iPad无异。
iPad mini的wifi版售价为329美元，较市场预期略高一些，但一些分析人士认为，苹果这麽做是为了保持高端产品的定价水平。也有分析人士担心，这款产品会导致买家远离售价499美元的10英寸iPad，但又无力与亚马逊售价199美元的Kindle Fire和谷歌的Nexus 7竞争，後两款产品均以接近成本的价格销售。
“苹果一直都是高端硬件产品生产商。苹果基本上属於一家硬件产品公司，他们没有谷歌的广告收入或亚马逊的在线商店作支持，”Destination Wealth Management执行长Michael Yoshikami说。
苹果还出人意料的发布了第四代的10英寸iPad，距第三代同款iPad的面市仅时隔6个月。最新款10英寸iPad售价仍为499美元，运行速度变得更快，外型也变得更薄。
在圣何塞市California Theatre举行的产品发布会上，Schiller拿iPad mini的各项功能与谷歌的Nexus 7对比，以显示这款新产品的优良性能，从而凸显市场竞争与日俱增。
“他们的产品用的都是塑料材质，所有安卓（Android）设备都更厚、更重，”Schiller说道。（完）
编译：侯雪萍 发稿：王燕焜
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