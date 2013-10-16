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科技电子 | 2013年 10月 16日 星期三 11:39 BJT

苹果料于10月22日推出新的iPad

路透旧金山10月15日 - 苹果(AAPL.O)料于下周二推出新的iPad，与亚马逊(AMZN.O)和三星(005930.KS)最新的平板电脑产品一决高下。

苹果周二向媒体发出10月22日活动的邀请函。AllThingsD上周首先报道10月22日活动的消息。

新的iPad料更轻、更薄，配备更加强大的处理器。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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