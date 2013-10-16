苹果料于10月22日推出新的iPad

三星推出盖乐世S8 寄望夺回Note7召回后丢失的市场份额
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
路透旧金山10月15日 - 苹果(AAPL.O)料于下周二推出新的iPad，与亚马逊(AMZN.O)和三星(005930.KS)最新的平板电脑产品一决高下。
苹果周二向媒体发出10月22日活动的邀请函。AllThingsD上周首先报道10月22日活动的消息。
新的iPad料更轻、更薄，配备更加强大的处理器。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。
路透3月21日 - 苹果周二推出屏幕亮度升级的新版iPad平板电脑，预计周五起接受订购，价格从329美元起，这是苹果全尺寸平板电脑历来最低的售价。