最新iPad周五上架 在线预订晚三天到货

有消费者为了避免苹果发售当天拥挤而在线预订iPad，但他们等待的时间要稍长一些。最新版iPad将於3月16日在零售店上架。而苹果网站消息称，在线预订的消费者，要等到3月19日才能到货。苹果早些时候曾承诺，iPad上架当日就会送到消费者家中。路透