iPad mini功能齐全 但分辨率偏低--评论人士

路透旧金山10月30日电---两位知名科技评论人士周二写道，苹果(AAPL.O)iPad mini的视觉空间相比谷歌(GOOG.O)和亚马逊(AMZN.O)的同类竞争产品大出约35%，但其显示屏分辨率较低，而且售价偏高。

《华尔街日报》专栏作家莫斯伯格（Walt Mossberg）撰写对iPad mini的评论文章称，iPad mini易于单手握持，弥补了10英寸iPad在这方面的软肋。iPad mini的最低售价为329美元，而谷歌Nexus 7和亚马逊Kindle Fire HD的售价均为199美元。

对於iPad mini的功能如宣传那样与全尺寸iPad几乎无异，莫斯伯格和《纽约时报》的专栏作家波格（David Pogue）都是大加称赞。

但这两位评论员一致认为，iPad mini的显示屏分辨率为1024 x 768，较全尺寸iPad搭载的Retina显示屏明显倒退，与Kindle和Nexus的显示屏分辨率相比也逊色不少。

莫斯伯格称，iPad mini搭载分辨率较低的显示屏，原因是现有的逾25万个iPad应用，只有两种分辨率选项能原汁原味支持这些应用。

“（iPad mini）不能播放真正的高清视频，令Nexus和Fire HD拥有了吸引视频发烧友的优势。我测试後感觉，（iPad mini）播放视频的画质尚可，但比10英寸iPad逊色不少，”莫斯伯格写道。

波格写道：“苹果对iPad mini的定价偏高，为200美元价位的7英寸安卓平板电脑和电子阅读器提供了生存空间。”

“但iPad Mini仍算是一款优秀的很有吸引力的设备，它机身更纤薄，拥有前後共两个摄像头，制作精良。除此以外，它还能提供种类繁多的应用，而这是安卓平板电脑用户只能梦想的事情。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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