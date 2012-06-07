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路透中文国际短讯 | 2012年 6月 7日 星期四 10:40 BJT

苹果将在深圳与成都新开直营店

苹果将在深圳和成都新开旗舰店，苹果眼下在中国大陆只有五家直营店，三家在上海，两家在北京，在深圳和成都新开直营店将有力推动苹果在大陆的业务。唯冠律师对路透表示，如果苹果试图在深圳销售iPad，唯冠将寻求禁售令加以阻止。

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