2012年苹果平板电脑市场份额料受安卓产品侵蚀

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透12月5日---市场研究公司国际数据公司(International Data Corp; IDC)表示,美国消费电子公司苹果(AAPL.O)的iPad和iPad mini平板电脑今年可能失去一部分市场份额,面临运行谷歌(GOOG.O) Android系统的产品竞争.
IDC表示,2012年苹果在全球平板电脑市场的份额将从2011年的56.3%降至53.8%,而Android产品的份额将从39.8%升至42.7%.
IDC将2012年全球平板电脑出货量预估从1.171亿部调升至1.223亿部,调升的原因是Android平板电脑出货量增加,且iPad mini需求旺盛.
IDC将2013年全球平板电脑出货量预估从1.659亿部调升至1.724亿部.
IDC平板电脑行业研究主管Tom Mainelli说:"平板电脑继续吸引消费者,随着市场转向更小、移动性更佳的屏幕尺寸以及更低的价格水平,我们预计第四季以及之後需求将加速."
IDC还预计,使用微软(MSFT.O)Windows 8和Windows RT系统的平板电脑也将抢夺苹果iOS和Android设备的份额,今年Windows系统平版电脑的市场份额料升至2.9%,到2016年料升至10.2%.(完)
--编译 王洋;审校 张涛
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