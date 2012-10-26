苹果iPad销量令人失望 投资者关注假期购物季

2012年10月23日，苹果公司新推出的iPad mini和旁边的全尺寸iPad。 REUTERS/Robert Galbraith

* iPad销售情况令人失望,业绩平淡

* 投资者关注假期购物季

* 假期购物季竞争激烈

路透旧金山10月25日电---美国消费电子公司苹果(AAPL.O)第四季业绩再度表现低迷,iPad销售情况远逊於华尔街的预期.其股价跌逾1%.

这家全球最有价值科技公司公布的第四季财报大致符合预期.盘後该公司股价8月来首度徘徊於600美元下方.苹果第三季营收就逊於预估.

苹果iPad的销量低於预期,因为经济仍旧疲弱,而且消费者在等待iPad mini下月上市.

分析师称,对苹果来说,真正的考验将在关键的假期购物季,到时苹果、亚马逊(AMZN.O)、谷歌(GOOG.O)和微软(MSFT.O)均将推出新产品,竞争将达到白热化.

"随着财报季的铺开,我们想知道经济成长放缓是否会影响美国股市,结果是确实影响了股市,"Capital Advisors Growth Fund联席经理人Channing Smith表示.

"苹果凭借iPad处於非常有利的位置,现在iPad mini又即将上市.苹果拥有非常棒的智能手机,我们预计iPhone 5的销量非常好.其财测偏于保守,但并不令人意外.小心谨慎是成功之道."

苹果iPhone第四季销量为2,690万部,略高於华尔街分析师原先预期的2,500-2,600万部.第四季iPad销量为1,400万,远低於已被下修的预估.

在其会计年度第四季,新推出的iPhone 5才出售了九天,意味着目前市场聚焦当前的假期购物季.

欲浏览iPhone,iPad自2008年以来的相关图表,请点击:(link.reuters.com/kyc63t)

2012会计年度,苹果营收上升45%至1,565亿美元,净获利增长61%.

第四季净利为82亿美元,每股盈余(EPS)为8.67美元,上年同期分别为66亿美元和7.05美元.分析师平均预估EPS为8.75美元.

第四季营收上升至359.6亿美元,大致符合汤森路透I/B/E/S分析师平均预计的358亿美元.

"尽管面临欧洲因素,但我们的表现远好於竞争对手."苹果财务长奥本海默接受采访时表示.

Sterne Agee的Shaw Wu认为,第四季iPad销售疲弱,部分源於苹果节制对商店供应第三代iPad,以便在最新款iPad开售之前清空货架.

"我们很高兴看到第四季iPad销量为1,400万部.这超过了我们的预期,"奥本海默表示.

苹果预计,2013会计年度第一季营收为520亿美元.据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预估为550亿美元.

奥本海默称,截止到第四季末,苹果拥有1,213亿美元现金和证券,其中830亿美元在海外.(完)

--编译 兰秀娟/王翔琼;审校 张涛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。