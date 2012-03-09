苹果新一代iPad将助其继续领先对手

* FBN将苹果股价目标由650美元上调至730美元

* 高盛将苹果股价目标由600美元调高至660美元

* ThinkEquity将股价目标上调50美元,至600美元

* 苹果股价涨逾2%

路透3月8日电---分析师认为,苹果(AAPL.O)将继续在平板电脑市场分享最大一块蛋糕.其新推出的4G版iPad准备好迎接搭载Windows 8系统产品的竞争,而较为便宜的iPad2则迎战亚马逊的Kindle Fire.

苹果股价周四上扬超过2%,此前公司发布了新一代iPad平板电脑,这款iPad处理器速度更快,屏幕分辨率更高,摄像头更税利,并可接入新的高速无线网络.

摩根大通证券分析师Mark Moskowitz在报告中写道,"苹果的新款iPad提高了屏幕分辨率,改善了图像处理能力,支持4G LTE(长期演进)高速网络,而电池续航时间并没打折扣,这些将成为相对於同类产品的关键特色,对手很难跟进."

微软(MSFT.O)上月发布非完整版本的Windows 8系统.这是首款能与ARM HoldingsARM.L设计的低功耗微处理器兼容的微软操作系统,将用於平板电脑、台式机和笔记本电脑,以挑战大获成功的苹果iPad.

但分析师们认为,苹果将借助最新款iPad维持竞争优势,在飞速增长的平板电脑市场占据统治地位.

据瑞士信贷称,苹果将在2012年掌控66%的平板电脑市场,归功于其品牌、硬件产品和优质的生态系统.

研究机构Strategy Analytics数据显示,2011年全球平板电脑用户群已经达到6,700万人.

苹果首席执行官(CEO)库克在发布外界期盼已久的第三代iPad时,并未像一些人预料的那样将其称作"iPad 3",只是称其为"新款iPad".

而且,分析师称该公司"才刚刚开始",将公布更多新产品,包括功能完备的TV和更薄的可能支持LTE网络的iPhone 5.

这种技术比当前的3G技术运行速度快约10倍,可能帮助修复老版设备视频质量不稳的问题.

"我们预计苹果在未来1-2年将公布另外几个强大的新产品,包括iPhone 5(支持LTE)和iTV,"FBN Securities分析师Shebly Seyrafi说.FBN将苹果目标股价从650美元上调至730美元.

浏览全球平板电脑市场份额状况图表,请点选(link.reuters.com/byz86s)

浏览苹果产品销量相关图表,请点选(here)

**iPad 2降价**

苹果称其将继续销售iPad 2,但会将售价下调100美元.目前iPad 2起售价为399美元,第三代只有wi-fi功能的iPad起售价为499美元.

摩根士丹利分析师团队认为,iPad 2降价对毛利润率的影响将甚微,而且预计价格下调将推动该产品在美国的需求增加1,500-2,000万部,在全球增加3,800万部.

iPad 2降价後,面对亚马逊(AMZN.O)Kindle Fire等低端平板电脑产品时更具竞争优势,因为iPad 2的硬件功能更为优异.

"我们相信推出新版iPad和下调iPad 2售价将令苹果保持其势头和在平板电脑市场的主导地位,而且我们仍预计2012年及以後(苹果的)现有用户群将快速增长,"Bill Shope等高盛分析师在对客户的分析报告中写道.

高盛将苹果目标股价从600美元上调至660美元.ThinkEquity则将苹果目标股价上调50美元至600美元.

根据汤森路透StarMine数据,25名分析师对苹果的评级为"强力买入",另外25名评级为"买入",还有三名评级为"持有",有两名评级为"卖出"或等同于卖出的评级.

55名研究苹果的分析师给出的苹果目标股价均值为575.23美元.苹果周三在Nasdaq市场收於530.69美元,盘初一度上升3%至533.69美元..

苹果股价於3月1日触及一年高位,此前一天该公司市值突破5,000亿美元大关.不过此後苹果股价下滑3%.(完)

--编译 艾茂林/杜明霞;审校 张涛/王丽鑫

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