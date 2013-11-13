视网膜屏iPad Mini周二上市

路透11月12日 - 苹果公司(AAPL.O)表示，配有视网膜显示屏的iPadMini周二在美国开售，起步价为399美元。

苹果公司10月23日推出了更薄更轻的平面电脑iPad Air，称升级版的iPad Mini将于11月发售。

分析师Daniel Ernst表示，尽管苹果公司早些时候就已发布了二代iPad Mini，但确切的上市日期始终不为人知。

二代iPad Mini的屏幕分辨率更高，且搭载了与iPad Air和iPhone 5s一样的A7芯片。

iPad Mini有两种颜色可选，一款是银色，另一款是太空灰。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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