iPad商标侵权案败诉 中国多地下架iPad

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透香港2月16日电---中国媒体周四报导称，因苹果公司iPad商标侵权案一审败诉，本周中国更多城市零售商iPad平板电脑被勒令下架。
据《第一财经日报》网站称，上海徐家汇百脑汇和太平洋数码广场销售iPad的店家已不再进货，江苏徐州、山东青岛等地已要求iPad下架。
路透周四暂时未能联系上徐州工商局，上海工商部门则不予置评。
青岛工商部门表示未禁售iPad，一名发言人称，是否停售iPad取决於零售商自身，政府未介入。
数天前，石家庄工商部门要求零售商停售iPad。
在iPad商标侵权案中胜诉的深圳唯冠，已向超过30个城市的有关部门申请禁售iPad。
亚马逊中国据称也已在网上停售iPad，但该公司一名负责人称，这与iPad商标侵权案无关，而是因为供应短缺。（完）
编译：张家伟 发稿：朱淑珍
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