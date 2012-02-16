iPad商标侵权案败诉 中国多地下架iPad

中国媒体周四报导称，因苹果公司iPad商标侵权案一审败诉，本周中国更多城市零售商iPad平板电脑被勒令下架。据《第一财经日报》网站称，上海徐家汇百脑汇和太平洋数码广场销售iPad的店家已不再进货，江苏徐州、山东青岛等地已要求iPad下架。路透