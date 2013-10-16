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科技电子 | 2013年 10月 16日 星期三 18:51 BJT

苹果削减第四季iPhone 5C订单--消息

路透台北/北京10月16日 - 一名了解供应链情况的消息人士称，苹果(AAPL.O)已通知iPhone 5C制造商，将削减今年第四季的iPhone 5C订单。

消息人士周三告诉路透，苹果新款手机主要制造商和硕(4938.TW)的iPhone 5C订单削减幅度低于20%。

华尔街日报报导，iPhone 5C另一制造商--鸿海精密(2317.TW)的同期订单减少了三分之一。

iPhone 5C的价格略比iPhone 5S便宜。

和硕和鸿海拒绝置评，尚未立即联系上苹果置评。(完)

(编译 王翔琼；审校 蔡美珍)

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