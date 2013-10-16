苹果削减第四季iPhone 5C订单--消息

三星推出盖乐世S8 寄望夺回Note7召回后丢失的市场份额
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
路透台北/北京10月16日 - 一名了解供应链情况的消息人士称，苹果(AAPL.O)已通知iPhone 5C制造商，将削减今年第四季的iPhone 5C订单。
消息人士周三告诉路透，苹果新款手机主要制造商和硕(4938.TW)的iPhone 5C订单削减幅度低于20%。
华尔街日报报导，iPhone 5C另一制造商--鸿海精密(2317.TW)的同期订单减少了三分之一。
iPhone 5C的价格略比iPhone 5S便宜。
和硕和鸿海拒绝置评，尚未立即联系上苹果置评。(完)
(编译 王翔琼；审校 蔡美珍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。
路透3月21日 - 苹果周二推出屏幕亮度升级的新版iPad平板电脑，预计周五起接受订购，价格从329美元起，这是苹果全尺寸平板电脑历来最低的售价。