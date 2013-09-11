苹果iPhone 5C售价疑虑打击亚洲供应链个股挫跌

9月10日在加州举行的苹果新品发布会中拍到的iPhone 5C。 REUTERS/Stephen Lam

* 苹果低价版iPhone的中国售价为730美元

* 投资人忧心iPhone 5C在新兴市场的需求将不强

* 中国及日本供应链个股股价下跌

路透东京/香港9月11日 - 苹果(AAPL.O)在亚洲的供应链个股周三遭遇卖压，投资人了结近期获利，因担心苹果的低价版iPhone对于中国等新兴市场而言仍然售价太贵。

苹果周二发表旗舰手机iPhone 5S，配备指纹辨别功能，领先其他智能手机。苹果同时发表针对新兴市场的iPhone 5C机型，采用塑料外壳，且有多种颜色选择。

iPhone 5C在中国的售价为4,488元人民币(730美元)，比美国零售价高出将近200美元，只比最高阶的5S便宜800元人民币。

“大家都预期5C会是一款低价机型，但现在看起来似乎不会很有竞争力，”敦沛证券副总裁黄志阳指出。“每个人现在都在等中国移动的宣布，可能随时都会公布。”

市场一直猜测苹果即将同中国移动(0941.HK)签署分销协议。中移动是中国最大的移动运营商，拥有超过7.40亿用户，其股价周三收低0.8%。

太阳诱电(Taiyo Yuden)(6976.T)、株式会社村田制作所(Murata Manufacturing)(6981.T)和揖斐电股份(Ibiden)(4062.T)等日本元器件制造商，跌幅在1.4%到2.9%之间。

香港上市的瑞声科技(2018.HK)重挫5.2%；为苹果供应扬声器的歌尔声学(002241.SZ)跌10%触及跌停。台湾鸿海精密(2317.TW)下滑1.3%。

交易商还表示，iPhone 5C可能会挤压供应商的利润。该机型将在周五开售，提供蓝、绿、粉、黄、白五种颜色。

“零部件方面，纯粹靠走量，利润很低。因此，这对零部件厂商不是什么很大的利好。”东京一家外资行的资深交易员表示。

在中国和印度等新兴市场，三星电子(005930.KS)和华为HWT.UL均在蚕食苹果的市场份额。

周三其他遭受冲击的日本零部件供应商还包括Mitsumi Electric6767.T、Japan Aviation Electronics Industry(6807.T)、Minebea(6479.T)、Alps Electric(6770.T)和Nidec(6594.T)，跌幅在1%到4.3%不等。

**买入良机**

另一位东京交易员则不认同供应商利润率有降低风险的看法，说一直以来苹果都在挤压零件供应商的利润，因此如果苹果能扩大销量，零件供应商也会受益。

“这对零件供应商来说不是负面消息，因为重点在于销量。如果有什么影响，那也是利好，因为苹果将卖出更多iPhone，”他表示，并称日本零件供应商股价的下跌提供了买入的机会。

“可能的情况不是iPhone 5S销量会减少，苹果所做的是向一个全新的市场发起进攻，”该交易员表示。“现在他们推出了一款中端手机，因为入门级智能手机有巨大的市场。”

汤森路透StarMine数据显示，太阳诱电、株式会社村田制作所和揖斐电股份等供应商的股价较内在价值低了14-37%。内在价值是结合分析师预估和行业增长预期，根据未来10年的潜在增长来评估股票。(完)

(编译 蔡美珍/洪曦/李春喜; 审校 隋芬)

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