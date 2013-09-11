苹果推新款iPhone 高低端兼备

苹果公司发布具有指纹识别功能的高端iPhone新产品，试图在竞争激烈的市场中突显特色，同时还针对新兴市场推出价格相对较低且色彩缤纷的塑料外壳机型，不过价格仍超出原先预期。这次苹果将首次在中国和美国同步发售新机。图为香槟金色外壳的iPhone 5S。路透