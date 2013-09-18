苹果iPhone 5S“是个进步”--WSJ评论

路透旧金山9月17日 - 《华尔街日报》的Walt Mossberg周二写道，苹果(AAPL.O)的高端手机iPhone 5S拥有可信赖、易使用的指纹识别功能，帮助用户简化解锁和在iTunes上购买音乐等操作。

科技新闻最有影响力的评论员给出的正面评价将有助于缓解外界对指纹识别功能是否易用的担忧。笔记本电脑和手机过去都使用过指纹识别技术，但是事实证明其极不可靠。

Mossberg称，内置于iPhone 5S手机“home”键的感应器从未出现不能识别其指纹的情况。他指出，刷指纹进行购买的时候，有时应用会令人费解地要求他输入密码，他认为这是个瑕疵。

“iPhone 5S是我见过的第一个拥有简单、可靠指纹识别功能的数字设备，你可以放心使用，无需担心。”Mossberg写道。他对iPhone等新设备的感受往往吸引外界高度关注。

“我喜欢这款手机，认为这是个进步，尽管存在一些问题，”他谈及iPhone 5S时说道。

Mossberg表示，更新后的iOS7软件、更好的摄像头、更加有用的Siri语音个人数字助理以及更快的处理器让iPhone 5S成为市场上最好的智能手机。

但他指出，拥有iPhone 5的用户可能没有非常强烈购买iPhone 5S的欲望，除非他们特别想使用指纹识别功能。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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