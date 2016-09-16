苹果iPhone 7开售引发亚洲粉丝追捧 但抢购人数少于往年

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透悉尼/上海9月16日 - 从悉尼到东京，周五第一批从货架上抢到新款苹果iPhone 7手机的粉丝在离开专卖店时，在销售人员的鼓掌簇拥下挥舞手中的战利品欢呼雀跃。
尽管据称尺寸稍大的iPhone 7 Plus和新增的亮黑色iPhone 7手机已经销售一空，但在这一幕已是司空见惯的销售热潮之下，抢购苹果手机新品的人数其实少于往年。
周五在悉尼约有200人冒着小雨赶来，只为能成为全球最先拿到iPhone 7的人。苹果将于周五稍晚在重要的中国市场开始发售这款产品。
“能成为全世界最先拥有iPhone 7的人感觉真是好极了。(辛苦等候)完全值得，”16岁的“苹果死忠粉”Marcus Barsoum说。他在悉尼的苹果专卖店外搭帐篷守候了两个晚上。
在摩根大通悉尼分支工作的Dale Adams在专卖店开门前15分钟才赶到，也拿到了iPhone 7 Plus。他于一周多以前在网上下单购买。
“我肯定不属于苹果的铁杆粉丝，但我认为更大的存储容量、更好的电池性能以及更佳的拍照效果，足以让我决定购买，”他说。
而在中国的微博平台上，有关苹果新品发售的议论声要比2014年推出iPhone 6时小得多。百度(BIDU.O)一项搜索指数显示，iPhone 7的搜索量不及iPhone 6和iPhone 5。
中国市场的销售情况将成为苹果未来一年业绩的风向标：iPhone 6在中国取得的巨大成功带动了去年的营收增长，而6S的销售势头放慢则导致该公司今年遭遇逾10年来的首次全球营收下滑。(完)
(编译 徐文焰；审校 杜明霞/郑茵)
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