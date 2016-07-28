焦点：iPhone销售势头放慢 苹果未来将靠应用和服务推动成长

分析：美国企业获利料有亮丽表现 或为美股创纪录涨势提供依据
路透纽约1月16日 - 一些股票投资者称，美国企业财报将显示获利实现两年来最大增幅，这对于解释美股创纪录的涨势大有帮助。他们预计很多公司业绩表现将超乎预期。
路透7月27日 - 虽说美国消费电子巨擘苹果(AAPL.O)目前的iPhone销量已足以让投资者感到满意，但它将日益依靠应用和服务业务来推动成长。
苹果执行长库克(Tim Cook)在周二业绩公布后的电话会议上表示，单是苹果的服务业务“明年就可以匹敌一家财富100强企业的规模”。苹果服务业务包括App Store、Apple Pay和iCloud。
苹果服务业务在会计年度第三季的营收增长19%至约60亿美元，连续两个季度超过iPad和Mac电脑的营收，成为苹果仅次于iPhone的第二大业务。
苹果股价周三最高上涨8%至104.35美元，为2014年4月以来最大百分点涨幅，市值增加约420亿美元。苹果是当日对美国三大股指.SPX.DJI.IXIC构成提振最大的个股。
苹果股价周三收高6.6%至103.03美元。
该公司周二公布第三季iPhone营收优于预期，但连续第二季度出现下滑。
多位分析师表示，随着iPhone销售逐渐趋于平稳，苹果可以利用现有用户基础从利润较高的服务业务中赚取更多。
用户手中拥有10亿部iPhone，这样的安装基础规模表明，苹果服务业务还有很大增长空间。与硬件销售不同，服务业还有望成为经常性收入来源。
“iPhone安装基础不断增大，或许可以让苹果通过iTunes、应用程序和软件销售，以及Apple Pay和苹果串流音乐等服务来扩大旗下利润率较高的服务业务，”Canaccord Genuity分析师Michael Walkley称。
至少六位分析师上调其对苹果股票的目标价。Raymond James分析师Tavis McCourt将苹果股票评级从“表现与大盘一致”调高至“表现优于大盘”，并开始发布苹果股票目标价，定在129美元。苹果股票目标价中值为120美元。
应用程序商店(App Store)营收增长37%，增幅创下纪录，成为苹果第三季业绩的一个亮点，大多数营收均来自游戏销售。
券商Needham & Co上周估计，未来一至两年内苹果将从手游精灵宝可梦GO热潮中创造30亿美元营收，因玩家会在App Store购买“宝可梦游戏币”。
麦格理分析师Ben Schachter指出，随着更多其他种类的应用程序开发出来，如健康、汽车、智能家居和教育等，苹果势必成为“主要受惠者”。
“App Store在可预见的未来会是苹果成长最迅速且利润最高的业务。”Schachter说。他预期服务营收2017年将达276.2亿美元。
第三季服务营收占苹果整体营收的14%，与iPhone销售为营收贡献了三分之二比较起来，仍相形见绌。
苹果还面临几个领域的激烈竞争，包括音乐服务Spotify，云存储对手Alphabet Inc的谷歌(GOOGL.O)和微软(MSFT.O)，以及地图绘制服务。苹果在这些领域也有自己的产品，但它的对手仍掳获不少iPhone用户的心。
Piper Jaffray分析师Gene Munster将苹果目标股价从153美元调降至151美元，反映对2017年的获利预估略降。(完)
(编译 张荻/许娜/张若琪 审校 白云/汪红英)
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