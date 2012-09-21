亚洲“果粉”排长龙抢购iPhone 5

9月21日在香港一位顾客展示她在线订到的两部iPhone 5 。 REUTERS/Bobby Yip

路透悉尼/东京9月21日电（记者 Jane Wardell/Tim Kelly）---iPhone 5周五在世界各地的店铺开卖，令苹果(AAPL.O)大受提振，苹果的主要对手三星电子(005930.KS)则在关键技术上加快对苹果进行法律挑战。

iPhone 5在亚洲各地开始销售，据移动运营商称iPhone 5的需求已创纪录，从而引发外界至少对苹果的供应能力产生质疑。

“它（iPhone 5）即薄又轻。我以前用过三星手机，但操作起来感觉iPhone还是更好一些，”周四午後就在东京一家店外排队的半导体工程师Wataru Saito说，因周五要赶飞机他还带着旅行箱。

在苹果开始首日预订的24小时内，iPhone 5的预订量就超过200万部，是iPhone 4S首日预订量的一倍。

软银(9984.T)社长孙正义（Masayoshi Son）称，他担心苹果没有足够的生产能力满足需求。软银是日本两家销售iPhone 5的移动运营商之一。

软银和新加坡最大移动运营商Singtel (STEL.SI)称，iPhone 5的需求已超过之前几款iPhone产品，部分原因是iPhone 5能够使用4G网络。

另外一家销售iPhone 5的日本运营商KDDI (9433.T)称，他们购进的iPhone 5已全部卖光。澳大利亚Telstra Corp(TLS.AX)报告称，在线预订的iPhone 5在18个小时内就全部售出，时间之短创历史记录，该公司正在与苹果商讨每周进货两次的事宜。

“果粉排长龙抢购”

在悉尼市中心的苹果专卖店外，估计有600人排队等着在当地时间早上8:00（北京时间早上六点）开门後抢购iPhone 5，每人限购两部。澳大利亚是首批销售iPhone 5的市场之一。

在新加坡，SingTel开了专门摊位销售相关配件，员工们还亲手帮助买家从旧手机上传输数据；而在东京，苹果迷们更是冒雨等候，所排队伍之长已是绕了几个街区。

在香港，一些黄牛党背着大包现金等在一家旗舰店外，想抢购到新iPhone拿去转卖。

“如果把手机落在家里，我可能会疯掉，必须掉头回去取，否则一天都过不好，”20岁的学生James Vohradsky谈到现用的iPhone时说，他和妹妹已排了17个小时的队。

一些分析人士预测，iPhone 5在9月的单月销量将达1,000万部；摩根大通（JP Morgan）还预测，iPhone 5的发售，将在第四季度为美国经济带来320亿美元的提振。

但并非所有人都看好iPhone 5，其新的地图功能就因错误频出，引起一些用户抱怨。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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