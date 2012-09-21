iPhone 5全球发售 果粉为之疯狂

路透悉尼/旧金山9月21日电---苹果(AAPL.O)iPhone 5周五在全球正式发售，苹果迷排起长龙等着抢购。

iPhone 5率先在澳洲发售，店铺于当地时间8:00（2200GMT）开门营业。在店铺外排队的估计有600人，每人限购两支iPhone 5。

20岁的James Vohradsky是名学生，他说：“我觉得要是我把它（现在用的苹果手机）落在了家里，我就会难受。我得开车回去取手机，否则这一天都别扭。”他跟妹妹在这已经排了17个小时的队。

但他说，iPhone 5没有安装手机支付芯片“不够给力”。

iPhone是苹果利润率最高的产品，占其年度营收的一半。苹果表示将於周五在美国、法国、德国和英国等市场推出，9月28日将在另外22个国家推出。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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