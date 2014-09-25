苹果新款iPhone遭遇“弯曲门” 撤回iOS 8最新更新

路透旧金山9月24日（记者 Christina Farr） - 苹果(AAPL.O)新款iPhone刚上市就遇到麻烦，有买家发现iPhone 6 Plus放在裤子后袋会变弯曲；此外，有消息称iOS 8最新更新导致手机断网，苹果已经撤回了该操作系统的最新更新。

iPhone 6 Plus“弯曲门”事件让人联想到2010年的iPhone 4“天线门”事件。当时有用户抱怨称Phone 4的天线设计存在缺陷，导致手机通话掉线。

苹果未就“弯曲门”报导置评，但宣布正在对有关iOS 8最新更新导致手机断网的消息进行调查，该公司同时撤回了iOS 8.0.1更新。

根据Facebook和Twitter上的说法，这种弯曲变形问题对穿紧身牛仔裤的人来说可能十分麻烦。

据分析人士称，有观点认为新款iPhone采用较轻的铝合金边框，比预期的更软，但这或许不能算设计缺陷。

苹果周一称，自新款iPhone上周五开卖以来，销量已经达到1,000万部。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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