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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 7日 星期五 14:57 BJT

苹果本月将启动iPhone以旧换新计划--彭博

彭博周四援引知情人士的说法报道称，苹果公司本月将启动一项iPhone以旧换新项目，允许用户将老机型升级到最新机型。报道称，苹果已与手机经销商Brightstar合作推进此事。Brightstar也为美国AT&T和T-Mobile等运营商提供类似以旧换新项目。路透
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