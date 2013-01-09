苹果今年或推出廉价版iPhone

三星电子称将销售盖乐世Note7翻新机
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。
路透旧金山1月8日 - 据《华尔街日报》周二报道，苹果公司(AAPL.O)正研发廉价版iPhone，并可能在今年推出。
报道援引匿名消息人士的话称，新的廉价版手机可能与现有iPhone相似，但或会使用较便宜材质，比如使用聚碳酸酯塑料制造的手机外壳等。
报道指出，苹果也可能决定不继续研发该低端iPhone。
若苹果真的推出该低端手机，将是该公司自2007年推出iPhone以来首次多元化其智能手机产品线。目前苹果面临来自三星电子(005930.KS)等智能手机制造商的竞争压力。
苹果拒绝对报道置评。
苹果股价周二收在525.31美元，较去年9月705.07美元的52周高点下跌25.5%。（完）
编译：程芳 发稿：张家伟
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