苹果称iPhone 6和iPhone 6 Plus仍在中国有售

2014年10月17日，北京一家苹果专卖店，销售人员迎候顾客选购iPhone 6和iPhone 6 Plus的资料图。 REUTERS/Jason Lee

路透6月17日 - 苹果表示(AAPL.O)，iPhone 6和6 Plus仍在中国有售。此前北京市知识产权局判定，苹果iPhone 6和iPhone 6 plus手机在设计上侵犯一家中国公司的专利而要求其停售。

“我们上个月针对北京知识产权局的一项行政命令提出上诉，因此该行政命令尚未执行，等待北京知识产权法院的审理，”苹果周五在声明稿中称。

中国一家政府网站上刊登了北京市知识产权局日期为5月19日的通知，禁止在北京销售某些iPhone机型(bit.ly/1S9rc6T)。

BGC Partners分析师Colin Gillis表示，苹果向来在中国受到礼遇，但iPhone 6和iPhone6 Plus遭到禁售令人意识到，即使是苹果也无法免于其他美国科技企业长久以来在中国面临详细审查的境遇。

“对苹果而言，依赖中国市场的销量存在诸多风险，政府干预只是其中之一，”他说。

苹果上个月宣布将对滴滴出行投资10亿美元，外界普遍认为苹果想藉此改善与中国的关系。(完)