苹果称iPhone 6和iPhone 6 Plus仍在中国有售

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透6月17日 - 苹果表示(AAPL.O)，iPhone 6和6 Plus仍在中国有售。此前北京市知识产权局判定，苹果iPhone 6和iPhone 6 plus手机在设计上侵犯一家中国公司的专利而要求其停售。
“我们上个月针对北京知识产权局的一项行政命令提出上诉，因此该行政命令尚未执行，等待北京知识产权法院的审理，”苹果周五在声明稿中称。
中国一家政府网站上刊登了北京市知识产权局日期为5月19日的通知，禁止在北京销售某些iPhone机型(bit.ly/1S9rc6T)。
BGC Partners分析师Colin Gillis表示，苹果向来在中国受到礼遇，但iPhone 6和iPhone6 Plus遭到禁售令人意识到，即使是苹果也无法免于其他美国科技企业长久以来在中国面临详细审查的境遇。
“对苹果而言，依赖中国市场的销量存在诸多风险，政府干预只是其中之一，”他说。
苹果上个月宣布将对滴滴出行投资10亿美元，外界普遍认为苹果想藉此改善与中国的关系。(完)
(编译 李婷仪 审校 徐文焰)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。