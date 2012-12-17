苹果称iPhone 5在华面世后首个周末销量超过200万

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透12月16日 - 苹果(AAPL.O)周日晚间称,公司新推出的iPhone 5在中国的销量自上周五在当地面世后三天内已突破200万台,成为在中国推出时最热卖的iPhone机型.
"在中国,客户对iPhone 5的响应令人惊讶,这刷新了一个纪录,成为公司在中国销量最好的新上市周末,"苹果执行长库克(Tim Cook)在声明中表示.
苹果最新款手机屏幕增大至四英寸,并支持4G网络.iPhone 5于9月率先在美国和其他30多个国家发售,当时推出后头三天的销量就超过了500万台.
虽然iPhone 5在中国备受期待,但未能阻止近期苹果在中国市占率的下滑.中国是公司第二大市场.但分析师表示,较长期来看,苹果的希望或许寄托在中国最大的电信运营商--中移动(0941.HK)对新科技的测试上.(完)
(编译 梁睿雪;审校 丁琦)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。