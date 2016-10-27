没钱也没劲儿换iPhone 7 中国用户干脆动手改装旧机

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月26日 - 中国的部分iPhone用户纷纷把手头的旧款iPhone加以改造，让爱机看起来就像最新款的iPhone 7，省得花钱买新机--这股流行趋势可能让苹果(AAPL.O)提振中国销售的努力受到打击，而中国原是苹果最大的成长动能来源。
线上网站为买家提供了改装套件、假相机，甚至还有掩盖耳机孔的防尘塞，让买家的iPhone 6或6S看起来跟苹果上月甫推出的旗舰产品iPhone 7没有两样。
这波改装热潮反映出部分中国用户的普遍看法，亦即iPhone 7的新功能并不足以说服他们换机。
“我没钱升级，而且iPhone 7感觉就是很普通，”北京一名销售业务表示，他说已经让深圳一家公司将他iPhone 6的背板替换为仿iPhone 7的外壳。“改装是为了炫耀，”他表示。由于不确定此举是否合法，这位高先生不愿透露全名。
包括淘宝等诸多平台的搜寻，都能找到许多可以让旧款iPhone摇身变为iPhone 7样貌的产品--从贴纸、雕刻服务，乃至于更换外壳，甚至部分硬件，应有尽有。
“现在大家有钱与网络，要做这些（改装）非常方便，”在北京中关村经营电子产品零售店的Hu Benshu表示。他也说在他店里，苹果的iPhone 4仍是最畅销产品，因为耐用。iPhone 4推出已有六年。
苹果并未立即回复置评请求。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张明钧)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。