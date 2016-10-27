没钱也没劲儿换iPhone 7 中国用户干脆动手改装旧机

路透北京10月26日 - 中国的部分iPhone用户纷纷把手头的旧款iPhone加以改造，让爱机看起来就像最新款的iPhone 7，省得花钱买新机--这股流行趋势可能让苹果(AAPL.O)提振中国销售的努力受到打击，而中国原是苹果最大的成长动能来源。

线上网站为买家提供了改装套件、假相机，甚至还有掩盖耳机孔的防尘塞，让买家的iPhone 6或6S看起来跟苹果上月甫推出的旗舰产品iPhone 7没有两样。

这波改装热潮反映出部分中国用户的普遍看法，亦即iPhone 7的新功能并不足以说服他们换机。

“我没钱升级，而且iPhone 7感觉就是很普通，”北京一名销售业务表示，他说已经让深圳一家公司将他iPhone 6的背板替换为仿iPhone 7的外壳。“改装是为了炫耀，”他表示。由于不确定此举是否合法，这位高先生不愿透露全名。

包括淘宝等诸多平台的搜寻，都能找到许多可以让旧款iPhone摇身变为iPhone 7样貌的产品--从贴纸、雕刻服务，乃至于更换外壳，甚至部分硬件，应有尽有。

“现在大家有钱与网络，要做这些（改装）非常方便，”在北京中关村经营电子产品零售店的Hu Benshu表示。他也说在他店里，苹果的iPhone 4仍是最畅销产品，因为耐用。iPhone 4推出已有六年。

苹果并未立即回复置评请求。(完)