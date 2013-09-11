“廉价版”iPhone在华售价不便宜

路透北京/新加坡9月11日(记者 Paul Carsten/李千仪) - 世界最大的上市公司和世界人口最多的国家对一款手机的价格各执己见。

苹果最新推出的iPhone 5C在中国的售价为4,488元(730美元)，远远高于在美国549美元的零售价，只比配置更高的新款iPhone 5S便宜800元。

这款针对中国和印度等成长型市场而推出的本应廉价的手机，其售价不仅伤害了投资者，也伤害了中国的果粉。

中国拥有14亿人口，是世界上最大的智能手机市场。

25岁的化学工程师刘东海(音)说：“我最初估计iPhone 5C的价格在3,000左右，但是实际却要卖4,000多。我认为对于一款经济型版本而言，这个价格有点高了。我认为自己不能承受。”

“如果iPhone 5S价格在5,000元左右，与之前已经推出的iPhone 5和iPhone 4S类似。我将能接受。”

苹果周二在加州库比蒂诺(Cupertino)的公司总部举行了iPhone 5S与iPhone5C的发布会。

苹果的市值为4,490亿美元，这也使其成为世界上最值钱的上市公司。

在北京，苹果于周三晚些时候首次举行新品发布会，此举被视为是突出中国市场重要性的一步。

苹果新品的发布往往会引发很大的反响，但中国消费者对5C的态度不冷不热。中国的果粉一向以连续多天排队购买苹果产品闻名。

新浪微博的一名用户称：“iphone5C要不要那么贵啊，我原本都打算买了现在这价格真心让人不舒服，还不是iphone5换个了塑料外皮，啥都没变连价格也没变。”

新浪微博的其他用户表示，人们为什么要花4,000多买iPhone 5C，还不如多掏点钱买更好的iPhone 5S。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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