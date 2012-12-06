苹果第三季在中国智能手机市场排名下滑至第六--IDC

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港12月6日电---国际数据公司(IDC)周四称,苹果(AAPL.O)第三季在中国智能手机市场的排名降至第六位,面临来自中国本土品牌的更激烈竞争.中国今年料成为全球最大的智能手机市场.
IDC称,以出货量所占的市场份额来计,苹果第三季在中国的排名比前一季下降了两名.第三季苹果在中国市场占有率不到10%.
苹果股价周二重挫超过6%,创下四年来最大单日跌幅,因为投资者担心移动设备市场日趋激励的竞争.(完)
--编译 隋芬;审校 王丽鑫
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