《热点透视》苹果新品虽纷纷亮相 然iPhone仍风光无限

(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran

路透纽约10月20日 - 苹果公司(AAPL.O)的新新产品的光芒没能超过老产品。创新的口号喊了多年后，智能手表和支付技术终于在几个月前亮相。与此同时带动公司第四季营收高于预期的还是iPhone。苹果众产品成气候之前，仍然要靠这一记绝招。

绝不夸张的说，苹果依赖着iPhone。iPhone不仅卖的最好，利润率也高，远超iPad。iPhone销量上去，利润率也跟着上升。这款于2007年诞生产品为截至9月27日的三个月420亿美元营收贡献了56%。其毛利率提高至38%。

由于消费者抢购最新款，加快了手机更新换代速度，苹果卖出了3,900万部iPhone。苹果营收增长12%，而iPhone的增幅则为21%。

不仅如此，未来几季的表现应比很多人现在预期的更好。苹果估计，如果生产能跟得上，第四季的销量会更大。公司将大量投资，供应商也将加快生产，以赶上重要的假日季。

果粉和投资者期待的不是仅对已有产品进行升级，而是苹果的下一重头产品。库克拉开新产品序幕。Apple Pay承诺要改变消费方式。苹果手表也要在发展中的穿戴式设备市场与对手展开竞争。不止这些，苹果把4%的营收用作研发经费，上次达到这一比例是在2006年，当时的营收比现在少得多。

不过目前iPhone应足以支撑公司，一直到苹果形成新的力量。(完)

(编译 王丽鑫；审校 王洋)

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