市场竞争日趋激烈 iPhone 5需惊艳亮相

分析：欧洲银行业苦熬数年 低利率隧道尽头终于在望
路透法兰克福/巴黎2月17日 - 在2016年，因超低利率而受尽苦头的欧洲大型银行业者比前一年更多，但随着借贷成本升势有可能从美国扩散到欧洲，欧洲银行业者可能很快就要告别最黑暗时刻。
路透旧金山9月11日电（记者 Poornima Gupta）---苹果(AAPL.O)即将发布的iPhone 5，其使命将不仅仅是作为一款智能手机，还承载着该公司的未来。
五年前苹果首款iPhone问世，令移动行业发生了翻天覆地的变化。但分析人士称，随着三星电子(005930.KS)和其他竞争对手竞相推出屏幕更大、支持更高速网络的新品，如今苹果看似日益处於守势。
随着周三最新款iPhone的发布，苹果将试图缩小与竞争对手的差距。最新款iPhone预计将首次支持4G网络，显示屏尺寸为4英寸，较现有款型的3.5英寸更大。
但苹果执行长库克（Tim Cook）是否能出奇制胜，展示一些技术突破，让iPhone 5在众多竞争产品中脱颖而出，还需拭目以待。
Sterne Agee分析师Shaw Wu称：“很长时间以来，他们（苹果）一直都是许多企业的目标。”
“他们以前自命不凡，眼下却更像是处於防守的位置。”
自2007年首款iPhone发布後，苹果就一直面临竞争压力。在此期间，主要竞争对手几经轮换，像加拿大的RIMRIM.TORIMM.O和芬兰诺基亚NOK1V.HE等曾经的市场领头羊，已陷入重重危机，亚洲的三星电子则迅速崛起。
虽然苹果软硬件的完美结合无人能敌，但谷歌(GOOG.O)的安卓已变成全球使用率最高的移动操作系统，三星则在产品销量方面处於领先地位。
而在数天前，诺基亚也发布了基於微软(MSFT.O)最新Windows移动系统的手机。
Gartner Research分析师Carolina Milanesi称：“扩大市场份额变得日趋困难。”
iPhone不仅占苹果营收的半壁江山，还是该公司利润的主要来源，因此库克除了要打动华尔街，还需让消费者眼前一亮。库克自去年接管苹果後，因保持了公司的快速增长而赢得赞誉。不过，分析人士认为，在长期内他是否拥有已故前苹果执行长乔布斯的创新和营销天赋，仍有待观察。
尽管鲜有行业专家预料新款iPhone会对智能手机硬件技术带来巨变，但华尔街分析师仍预计，新款iPhone在9月的单月销量将达1,000-1,200万部。
新款iPhone将改善Siri语音助手的搜索功能，使用苹果自己的移动地图服务，同时还可能增加分段语音导航和Passbook应用等。Passbook是帮助用户管理电子机票、电影票和餐饮会员卡等的一款应用。
两名消息人士7月告诉路透，除了屏幕更大以外，新款iPhone将配置19 pin连接口，取代当前的30 pin连接口。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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