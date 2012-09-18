苹果iPhone 5首日销量突破200万部

2012年9月12日，苹果公司在旧金山召开媒体发布会后，记者从背面拍摄的iPhone 5。摄影： REUTERS/Beck Diefenbach

* iPhone 5前24个小时预订逾两百万部

* 多数订单将在9月21日出货

* 分析师上调苹果营收和获利预估

* 苹果股价首度触及700美元大关

路透9月17日电---美国消费电子公司苹果(AAPL.O)新款智能手机iPhone 5在前24个小时预订量逾200万部,反映出市场需求高於预期,而且预示着该款手机在购物季将会有强劲表现.

苹果股价在盘後交易中首度触及700美元.在iPhone 5发布前的三个半月中,苹果股价已累计上涨近22%.

苹果周一表示,虽然预订量超出最初供货量,但大部分订单会按计划在周五出货.不过,还有许多订单要到10月才能交付.

对於苹果产品来说,首日售罄已是司空见惯,但这次的首日销量增长了一倍.去年10月iPhone 4S前24小时预订量为100万部,这一成绩曾打败之前iPhone 4单日销量60万部的纪录.

预订状况强劲或意味着苹果将收获一个丰厚的假期季度,因为其营收有半数来自iPhone.

苹果将於9月21日在美国及法国、德国、英国等多数主要欧洲市场推出iPhone 5,然後9月28日在另外22个国家上市销售.

鉴於目前的需求状况以及苹果在国际上大力推介,一些分析师上调了销售及获利预估.

"iPhone 5的上市速度是iPhone系列产品历来最快的,预示着12月当季收入颇丰,"巴克莱分析师Ben Reitzes表示.他预计苹果12月当季料出售4,521万部iPhone,较上年同期增长22%.Reitzes还称,其预估"可能仍然保守".

Canaccord Genuity分析师Michael Walkley表示,他目前预计苹果周五至9月29日将出货900-1,000万部iPhone 5.9月29日是该公司2012会计年度的最後一天.

他还将9月当季和12月当季的每股盈余预估分别上调至44.32美元和56.96美元,此前预估为43.25美元和56.90美元.

根据汤森路透I/B/E/S预估,华尔街分析师平均预期苹果12月当季每股盈余为44.25美元.

**AT&T称iPhone 5销售创纪录**

华尔街亦密切关注这款智能手机的供应情况.

"我们仍然认为,苹果面临严重的产量限制,因其采用in-cell萤幕技术,故大量出货的时间将被推迟到第四季或明年第一季,"Ritzes说.

夏普(6753.T)是苹果主要的萤幕供应商,该公司目前受到本居高不下的困扰,同时正在想方设法筹资还债.

当前智能手机市场的竞争已趋白热化,苹果面临Android系列手机的激烈冲击.这类手机搭载的谷歌(GOOG.O)Android系统,是全球应用最广的手机操作系统.在智能手机销售中领先的韩国三星电子(005930.KS),既是苹果的主要供应商,亦是其竞争对手.

不过,苹果似乎正在商用市场有所斩获,该市场过去一直为加拿大Research In Motion(RIM)RIM.TO所牢牢掌控,而现在RIM却已陷入困境.

全美第二大移动通信服务提供商AT&T(T.N)表示,上周末强劲的需求令iPhone 5成为公司有史以来销售最快的一款iPhone手机.

欧洲运营商亦报告称iPhone销售喜人.法国电信FTE.PA旗下Orange称,新手机的预订"非常踊跃,打破了iPhone 4或4S的纪录."但该运营商表示,公司可以按时出货.

分析师预计,到9月底,iPhone 5以及老款iPhone手机销售量将超过3,000万部.(完)

--编译 兰秀娟/王兴亚/郑茵;审校 侯向明/张荻

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