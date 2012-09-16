苹果iPhone 5预售首日需求旺盛 股价触及纪录新高

独家：加拿大皇家银行评估可能出售亚洲财管业务--消息
路透香港/多伦多2月24日 - 四名知悉情况人士向路透表示，加拿大最大银行--加拿大皇家银行(RBC)已对旗下亚洲财富管理业务进行评估，最终可能决定出售。
路透9月14日电---苹果(AAPL.O)网站周五显示,在预售首日,iPhone 5发货日期比原计划推後一周,表明这款手机需求强劲.
美国苹果网店(www.apple.com)预计需要两周时间才能发货,分析师称,预售开始後不到一小时发货时间就推迟了.
美国电话电报公司(T.N)、Verizon Communications(VZ.N)及Sprint Nextel(S.N)这三家将销售iPhone 5的运营商提供的信息仍显示,将於下周五到货,这是苹果宣布的首日交货时间.
苹果网站也称,iPhone 5将於9月21日开始在其零售店发售.
苹果在本周五0700GMT开始接受预订,定於9月21日交付第一批产品.
Cross Research在报告中称,"我们认为很快脱销表明,需求旺盛,但供应有限.不过鉴於该公司宣布的上市计划非常激进,我们猜想管理层的计划中应该包括迅速增产方案."
苹果股价周五盘初一度上涨1.9%至695.86美元历史新高,之後小幅回落至694.33美元,成交量很高.(完)
--编译 程琳;审校 母红
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