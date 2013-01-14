美国个股: iPhone 5需求疲软,苹果大砍LCD面板订单--日经

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透1月14日 - 日本经济新闻周一报导,由于需求疲软,苹果 本季对iPhone 5面板供应商的订单已经几乎腰斩.
日经新闻称,苹果要求Japan Display Inc、夏普 及韩国LG显示器 等供应商减少供货;一开始本季订单计划原为6,500万块左右.
报导称,Japan Display的石川县能美厂预料初步将比10-12月减少产量70-80%.
日经新闻称,夏普为iPhone 5生产面板的三重县工厂,将降低1月及2月产量,比10-12月产能接近满载的水准减少约40%.(完) (编译 蔡美珍; 审校 张涛)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。