美国个股: iPhone 5需求疲软,苹果大砍LCD面板订单--日经

路透1月14日 - 日本经济新闻周一报导,由于需求疲软,苹果 本季对iPhone 5面板供应商的订单已经几乎腰斩.

日经新闻称,苹果要求Japan Display Inc、夏普 及韩国LG显示器 等供应商减少供货;一开始本季订单计划原为6,500万块左右.

报导称,Japan Display的石川县能美厂预料初步将比10-12月减少产量70-80%.

日经新闻称,夏普为iPhone 5生产面板的三重县工厂,将降低1月及2月产量,比10-12月产能接近满载的水准减少约40%.(完) (编译 蔡美珍; 审校 张涛)