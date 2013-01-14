iPhone 5需求疲软 苹果大砍LCD面板订单--日经

调查：加拿大经济虽然改善 但似乎不能作为升息信号

路透4月7日 - 路透调查中将近半数受访分析师认为，加拿大经济成长前景今年已经改善，但在美国贸易政策不够明确的情况下，加拿大央行对升息采取谨慎态度，是正确之举。