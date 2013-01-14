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国际财经 | 2013年 1月 14日 星期一 13:37 BJT

iPhone 5需求疲软 苹果大砍LCD面板订单--日经

路透1月14日 - 日本经济新闻周一报导,由于需求疲软,苹果(AAPL.O)本季对iPhone 5面板供应商的订单已经几乎腰斩.

日经新闻称,苹果要求Japan Display Inc、夏普(6753.T) 及韩国LG显示器(034220.KS)等供应商减少供货;一开始本季订单计划原为6,500万块左右.

报导称,Japan Display的石川县能美厂预料初步将比10-12月减少产量70-80%.

日经新闻称,夏普为iPhone 5生产面板的三重县工厂,将降低1月及2月产量,比10-12月产能接近满载的水准减少约40%.(完)

(编译 蔡美珍; 审校 张涛)

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