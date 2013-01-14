iPhone 5需求疲软 苹果大砍LCD面板订单--日经

今年前三个月英国消费者支出增速创下逾三年来最低水平--Visa
路透伦敦4月10日 - 周一公布的一项调查显示，2017年前三个月英国消费者支出以逾三年来的最慢速度增长，进一步表明该国经济主要引擎之一在开始准备退欧之际正在丧失动能。
路透1月14日 - 日本经济新闻周一报导,由于需求疲软,苹果(AAPL.O)本季对iPhone 5面板供应商的订单已经几乎腰斩.
日经新闻称,苹果要求Japan Display Inc、夏普(6753.T) 及韩国LG显示器(034220.KS)等供应商减少供货;一开始本季订单计划原为6,500万块左右.
报导称,Japan Display的石川县能美厂预料初步将比10-12月减少产量70-80%.
日经新闻称,夏普为iPhone 5生产面板的三重县工厂,将降低1月及2月产量,比10-12月产能接近满载的水准减少约40%.(完)
(编译 蔡美珍; 审校 张涛)
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