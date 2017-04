修正-美国个股：苹果邀请媒体参加9月9日特别活动，新版iPhone料将亮相

(更正:标题中“9月9月”有误,应为“9月9日”)

路透旧金山8月28日 - 美国消费电子公司--苹果 邀请媒体参加9月9日于总部所在地加州库比蒂诺举办的“特别活动”,届时料推出新款iPhone。

苹果的邀请函一如既往走神秘路线:“希望能透露更多(Wish we could say more)。”邀请函是简单的黑白背景,印着大大的公司LOGO。

有关新产品上市时间已有诸多报导。苹果预计会推出4.7英寸和5.5英寸的大屏iPhone,部分或因看到对手三星电子 的大屏设备获得成功。技术网站Re/code也报导,苹果可能推出外界盼望已久的智能手表。

苹果多数重要产品都是在9月活动上亮相。iPhone占公司业务半壁江山,在平板电脑销售下滑之际更受重视。

自2010年推出iPad后,这家界定智能手机行业的公司再无新品上市。执行长库克(Tim Cook)承诺2014年将推出新产品。软件主管Eddy Cue曾说过,苹果的产品线是他数十年来所见最好的。

不过公司能否再拿出具划时代意义的产品仍无法得知。

外界的猜测多围绕更抗刮的“蓝宝石”屏幕玻璃,一些供应商曾对路透透露过屏幕生产出现问题,令人怀疑能否及时供货。

除硬件外,新一代苹果产品将搭载一些新软件,例如帮助管理家中联网设备的HomeKit,以及健康管理软件HealthKit。