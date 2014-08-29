修正-美国个股：苹果邀请媒体参加9月9日特别活动，新版iPhone料将亮相

台湾已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(更正：标题中“9月9月”有误，应为“9月9日”)
路透旧金山8月28日 - 美国消费电子公司--苹果 邀请媒体参加9月9日于总部所在地加州库比蒂诺举办的“特别活动”，届时料推出新款iPhone。
苹果的邀请函一如既往走神秘路线：“希望能透露更多(Wish we could say more)。”邀请函是简单的黑白背景，印着大大的公司LOGO。
有关新产品上市时间已有诸多报导。苹果预计会推出4.7英寸和5.5英寸的大屏iPhone，部分或因看到对手三星电子 的大屏设备获得成功。技术网站Re/code也报导，苹果可能推出外界盼望已久的智能手表。
苹果多数重要产品都是在9月活动上亮相。iPhone占公司业务半壁江山，在平板电脑销售下滑之际更受重视。
自2010年推出iPad后，这家界定智能手机行业的公司再无新品上市。执行长库克(Tim Cook)承诺2014年将推出新产品。软件主管Eddy Cue曾说过，苹果的产品线是他数十年来所见最好的。
不过公司能否再拿出具划时代意义的产品仍无法得知。
外界的猜测多围绕更抗刮的“蓝宝石”屏幕玻璃，一些供应商曾对路透透露过屏幕生产出现问题，令人怀疑能否及时供货。
除硬件外，新一代苹果产品将搭载一些新软件，例如帮助管理家中联网设备的HomeKit，以及健康管理软件HealthKit。
苹果股价过去几个月上涨，周四则收高0.12%，报102.25美元。(完) (编译 王丽鑫；审校 龚芳)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 央行七天存单改善短期浮滥状况，短率持稳 * 银行上门推销需求降低，买票力道也减弱 * 需求方缺口仍有限，月底短率料持稳 记者 董永年 路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，央行上周五例 行性发行七天期定存单后，让市场浮滥的短期资金状况有所改善，利率则持稳在既有区间。 他们指出，央行将短期过剩流动性予以冲销后，感觉银行去化压力减轻，上门推销资金 的动作减少，买票的需求也略降；只不过票券商等拆入方也因缺口有限，使得利率并未出现 变化。 〞今天不少外商银没来电话，七天存单真的让钱变少一点。〞一大型银行资调人员说。 一大型票券商交易员也称，今日的确有银行已经不再积极买票；但不应将央行发行七天 期存单视为紧缩讯号，央行的货币政策仍具有一贯性，预料月底的流动性仍充裕。 目前各家金融机构多能提供跨月拆款，大型银行对票券商的承做利率落在0.35-0.36%， 但也有部分小型银行报价较为积极，做在0.32-0.33%。
路透4月24日 - 美国油气集团雪佛龙(Chevron)将把旗下估值为20亿美元的三个天然气田出售给一个中资财团，因该公司计划今年剥离非核心资产。