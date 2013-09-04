苹果9月10日举行发表会 料将公布最新款iPhone

三星电子称将销售盖乐世Note7翻新机
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。
路透旧金山9月3日 - 苹果(AAPL.O)周二就9月10日一项活动发出正式邀请，外界预期苹果将在该活动上发表最新的iPhone，且可能会有除传统黑白两色以外的多种颜色。
苹果在邀请函中称，将在加州总部举行早餐和发表会。该公司正致力于赢得亚洲消费者青睐，亚洲市场目前仍由三星电子(005930.KS)等采用Android系统的厂商主导。
苹果并未明示发表物的内容。
但供应链消息人士在6月时向路透表示，苹果预计今年推出两款新机型，包括配备指纹辨识技术的机型，以及采用塑胶机壳的低价机型。
消息人士指出，苹果计划推出五六种色彩的机型，以与较高价的黑色和白色机型做区隔。
分析师表示，苹果需要推出低价手机，才能推动在中国和印度等市场的成长，与对手三星电子相抗衡。(完)
(编译 王冠中; 审校 侯向明)
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