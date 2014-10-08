苹果iPhone 6陷“头发门”风波

路透法兰克福10月7日（记者 Eric Auchard） - 先是“弯曲门”，现在“头发门”又来了。

苹果推出iPhone 6后风波不断，先是被指责iPhone 6放在裤兜里会弯曲，现在又接到了新的投诉，有用户称在拨打电话时，用户的头发或胡须可能会被夹住。

目前难以判断这样的投诉是否属实，但Twitter用户已经使用“头发门”作为标签，并获得诸多新闻媒体的关注。

有Twitter用户写道：“我的iPhone 6铝制机身与屏幕玻璃之间的缝隙肯定夹住了我的头发并把头发扯掉了。”

也有留胡须的iPhone用户附和称，用iPhone 6通话时胡须被扯掉了，网上争议究竟是以“胡须门”作为单独标签还是归于“头发门”标签。

暂时未能联系到苹果置评。

有商家以此作为营销良机。剃须产品厂商吉列在Twitter上写道：“你的手机可能是比以往更智能了，但剃须这事，还是交给专家（剃须刀）吧。”

但也有许多iPhone 6对这些风波感到莫名其妙。

弗吉尼亚州的苹果用户John Wooten说：“我有iPhone 6。没弯曲，也没弄到我的头发。这些事谁想出来的？恨苹果的人？苹果的竞争对手？”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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