苹果手机在华市占率下滑 但未来乐观

1月12日在上海抢先买到iPhone 4S的顾客展示其收获。 REUTERS/Carlos Barria

* 苹果手机在中国市占率连续两季下滑至7.5%

* 华为和中兴抢占智能手机市场

* iPhone市场需求巨大,签约中国电信将带来新用户

记者 黄运涛/李千仪

路透北京/香港2月17日电---在中国正陷入iPad平板电脑商标纠纷的科技产业巨头--美国苹果公司(AAPL.O),还不得不面对另外一个现实:在这个拥有全球最多手机用户的市场,其智能手机的市场占有率已连续第二个季度出现下滑.

这期中虽有本土厂商竞争态势日趋激烈影响,但亦有苹果iPhone手机供货短缺因素.业内人士预计,iPhone在中国仍有巨大的需求量未被满足,而另一大利好因素是,市场普遍预计其很快将与中国电信(0728.HK)达成合作协议,从而有望继续推高iPhone在中国的销量.

"苹果今年在中国的增长潜力很大,尤其是如果它与中国另一家电信公司达成销售iPhone的协议."Gartner驻台北的分析师CK Lu称.

中国联通(0762.HK)(CHU.N)目前是苹果在中国的唯一合作运营商,但从来没有披露过其iPhone用户数量,分析师估计在300万左右.

据市场咨询机构Gartner的数据,2011年第四季度,苹果在中国智能手机的市场份额从上一季度的10.4%下跌至7.5%,为连续第二个季度下滑,市占率排名亦由上一季度的第四名跌至第五名.

一些消费者持币待购上月才在中国发售的iPhone 4S也是其市占率下滑的原因之一.中国拥有全球最多手机用户,内地用户数超过9.7亿,比整个欧洲人口还多.

"中国今年才上iPhone 4S,所以我们预估一些消费者推迟了购买,所以去年第四季苹果的销量没有特别好."CK Lu表示.

不止是中国市场,随着新款iPhone 4S手机的热潮渐退,Gartner预计,未来几季iPhone在全球的市场份额亦将下滑.截至去年第四季,苹果为全球最大智能手机厂商.

苹果眼下正陷入与唯冠科技(深圳)有限公司关於iPad商标权诉讼的风波.不过,中国海关禁止进口苹果iPad的难度较大,唯冠亦希望与苹果就此达成庭外和解.

欲浏览中国的智能手机市场份额详情,请点击:link.reuters.com/kaq66s

**华为和中兴抢占智能手机市场**

以给电信运营商定制手机起家的两家中国手机出货大厂--华为HWT.UL和中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)的迅速崛起,也抢食了中国智能手机的大量市场份额.

Gartner数据显示,2011年第四季度,华为和中兴在中国智能手机的市占率分别上升至12.6%和11.1%;而韩国三星(005930.KS)和诺基亚NOK1V.HE的市占率则分别为24.3%和19.6%,稳居前两位.

华为和中兴此前主要在新兴市场销售低价功能手机,如今正向利润更加丰厚的智能手机市场进军,其生产的智能手机大多采用谷歌(GOOG.O)Android操作系统,大部分手机售价在千元人民币左右.

"如果想在中国的大众市场销售手机,一个简单的经验是,手机的定价最好是在月收入的70%,而iPhone的价格比中国一般消费者两个月的工资还高."咨询机构Frost&Sullivan驻新加坡分析师Jayesh Easwaramony表示,因此华为和中兴有机会迎合市场需求.

中兴通讯手机市场营销部部长吕钱浩上个月对路透称,预计今年智能手机出货量至少同比翻倍.华为手机去年的增速亦惊人,其智能手机出货量增长四倍至2,000万部,部分是因其出货量基数较低.

华为和中兴供应的低价产品,对中国三家电信运营商具有相当大的吸引力,因後者正在尽力扩大智能手机客户群,从而提升3G业务收入.

除本土厂商以外,苹果的增长速度亦落後于国际厂商.自2010年首季以来,苹果在中国智能手机市场的份额增长逾一倍,但同期韩国三星的市占率猛增逾三倍.

**市场需求巨大,签约中国电信将带来新用户**

尽管市场份额有所下滑,但iPhone在中国市场仍存在巨大的需求,有望继续推高其销量.

苹果1月中旬才开始在中国销售iPhone 4S,但在北京的一家零售店几乎引起一场骚乱.由於在苹果的中国零售店外聚集大量人群,苹果决定iPhone 4S暂时不在北京和上海的零售店销售.当时苹果的一名发言人称,"iPhone 4S的需求超乎想象,目前在中国的苹果零售店均已售罄."

而苹果有望与中国电信签约,则将为iPhone在中国的销售进一步提供助力.市场普遍预期中国电信将很快与苹果达成合作协议,从而结束联通对iPhone销售的"垄断"地位.

美银美林预计,如果中国电信5月开始发布iPhone的话,全年将卖出140万部.摩根士丹利则预测,中国电信明年将新增200-400万iPhone用户.

至于中国移动(0941.HK),则可能要等到今年底或2013年,苹果才会推出能搭配其网络技术(TD-LTE)的iPhone.不过,中移动高层多次在公开场合透露,在其网络上使用2G服务的iPhone用户已超过1,000万.(完)

--审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。