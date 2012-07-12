苹果尚未发布iPhone 5 淘宝开始接受预订

6月11日在旧金山苹果开发者大会拍到的图片。 REUTERS/Stephen Lam

路透上海7月12日电（记者 Melanie Lee）---苹果(AAPL.O)尚未发布新一代iPhone，但淘宝网商家已开始接受预订、制作出模拟图并列出传说中的技术参数。

尽管苹果很少谈及iPhone 5的发布时间，但外界普遍预计是在今年8月至10月间。数位消息人士透露，iPhone 5的屏幕比前几款要大。台湾媒体报道称，新款iPhone语音识别软件Siri将拥有更强大功能。

淘宝商家已开始接受iPhone 5预订，有些需要支付1,000元定金。帐号为Dahai99888的店主本周开始接受预订，要求提前支付全款6,999元。

路透采访的淘宝商家称，他们计划在香港或美国购买iPhone 5，然後带到大陆进行销售。香港往往比大陆先行发售苹果产品。

这些商家称，不能保证具体发货时间。

iPhone 5尚未揭开神秘面纱，而淘宝已开始接受预订，这表明中国对苹果新品的需求强烈。

苹果尚未确认iPhone 5技术参数、设计细节或价格，但网上已盛传开来，制作渲染图和所谓的样机图片，不断对其技术参数和功能进行猜测。

记者暂未联系到苹果对此发表评论。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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