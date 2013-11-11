苹果在研发大尺寸曲面屏iPhone--报道

研究显示电子钱包继续主导崭新支付网上热话 其次是人工智能
路透香港3月16日 - 万事达卡周四发表一项研究显示，电子钱包继续主导崭新支付相关的网上社交热话，其次是人工智能。
路透11月10日 -彭博社周日援引未具名消息人士的话报道称，苹果(AAPL.O)正在研发新的iPhone设计，包括配有更大的弯曲玻璃面屏幕，以及能测出不同压力水平的感应器。
这名消息人士对彭博社表示，苹果新一代iPhone有两个屏幕尺寸，分别为4.7英寸和5.5英寸。这将是苹果屏幕最大的iPhone系列手机。
报道称，新款iPhone还在研发阶段，各项计划尚未完成，但表示，苹果可能会在明年第三季度推出新款iPhone。
苹果公司发言人Natalie Kerris拒绝置评。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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