苹果供应商下月开始量产大屏幕iPhone--彭博

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透6月23日 - 据彭博援引消息人士报导，苹果(AAPL.O)供应商将从下月开始在中国生产大屏幕iPhone手机。
报导称，苹果加大4.7和5.5英寸屏iPhone的产量，可能在9月左右向零售商出货。
苹果每年都在秋季前后推出新版手机，手机约占其业务的一半。
台湾经济日报报导，为因应苹果iPhone 6的出货需求，鸿海(2317.TW)将在中国招聘超过10万人，该报导并称此为鸿海近期在中国最大规模的招聘行动。
另外一家组装厂和硕(4938.TW)，位于昆山的生产基地也将增加30%人力。
在美国正常工作时间之外，路透无法立即联系上苹果置评。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
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