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路透中文国际短讯 | 2014年 8月 6日 星期三 17:31 BJT

苹果将于9月9日举行iPhone相关媒体活动--科技网站

科技资讯网站Re/code称，苹果公司计划在9月9日举行与iPhone有关的“大型”媒体活动，报道未说明消息来源。苹果通常在9月发布最新型号iPhone手机。分析师和媒体报道之前曾表示，苹果今年可能发布屏幕尺寸分别为4.7英寸和5.5英寸的两款iPhone。苹果之前发布的iPhone 5S和iPhone 5C的屏幕均为4英寸。路透
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