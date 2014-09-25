苹果打破沉默为iPhone 6“弯曲门”辩护

路透9月25日 - 苹果(AAPL.O)针对用户对iPhone发生弯曲的投诉打破沉默进行辩护，努力维系最新款手机的热销势头。就在数小时前，苹果刚刚因为故障频发而取消了一款软件更新。

“在正常使用的情况下，iPhone发生弯曲的现象极为罕见。在前六天的销售中，共有九名顾客因为iPhone 6 Plus发生弯曲而联系苹果，”苹果发言人Trudy Muller在邮件中表示。

苹果股价周四收低近4%至97.87美元，市值蒸发近230亿美元。

新款iPhone因为“弯曲门”而备受批评。社交媒体和网络论坛流传着各种有关新的iPhone手机因为放在裤子后方或者紧身牛仔裤的口袋中而发生弯曲的议论。

苹果表示，iPhone使用了不锈钢和钛材料强化受压较高的位置，而且使用了智能手机行业中强度最高的面板玻璃。

提供iPhone客制化及镀金服务的Goldgenie执行长Laban Roomes表示，iPhone在使用中唯一可能发生弯曲的情况，就是将其放在裤子后方的口袋中，并坐在手机上很长时间。

苹果还被迫取消更新最新版本的操作系统，因为一些新款iPhone的用户抱怨发生通话中断的问题。

“我们对于用户遭遇的巨大不便感到抱歉，”Muller称。

苹果在公司网站表示，正在研究升级iOS系统以解决这一问题，并将在未来几天发布更新。

iPhone 6和6 Plus用户还投诉在升级为iOS 8.0.1操作系统后，无法使用指纹识别功能Touch ID。

苹果周四发布了详细说明，逐步指导用户通过最新版本的iTunes重新安装上周发布的iOS 8。该公司表示，健康app暂时还不能使用，将在日后的软件更新中解决。

科技新闻网站The Next Web引述苹果一名支援服务部门高管的话报导称，客户或可以更换出现弯曲问题的手机，不过其手机要先经过检查。(完)

(编译 徐文焰；审校 张明钧)

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