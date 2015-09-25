悉尼“果粉”冒雨蹲守iPhone 6S发售

路透悉尼/旧金山9月25日 （记者 Pauline Askin/Julia Love） - 苹果iPhone 6S和6S Plus周五在全球发售，悉尼苹果专卖店外许多人排队等待，队伍中甚至还有个机器人。

分析人士预计新款手机发售后首个周末销量达到1,200万-1,300万部，多于去年iPhone 6发售之初的逾1,000万部。

冷天里冒雨在悉尼排队等待购买iPhone 6S的还有一个名为“露西”的遥控机器人，遥控者是一名营销主管露西·凯莉（Lucy Kelly）。

“我得处理工作和其他事情，没法花两天时间排队，所以我的老板建议我用机器人代我排队。”她通过安装在这台机器人身上的iPad说。

“我喜欢新玩意儿。（新手机的）摄像头令人惊艳。”

从旧金山到伦敦再到悉尼，“果粉”提前几天就开始在苹果商店外扎下帐篷等待。苹果本月早些时候称，从预订单情况看，新手机的销量料将优于去年新品发布后首个周末的表现。（完）