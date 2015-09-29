苹果iPhone 6s和6s Plus首周末销量创纪录

路透9月28日 - 苹果(AAPL.O)周一表示，iPhone 6s和6s Plus在12个地区开售的首个周末销售了逾1,300万部，创下纪录高位。

虽然销量超过了分析师预期的1,200-1,300万部，但苹果股价下跌逾1%。

国际数据公司(IDC)分析师John Jackson称，“超过iPhone 6所取得的成绩，看起来是苛刻要求，即便是对苹果这样一向善于超越自我的公司。”

分析师原本就表示，由于包括了中国市场，几乎可以肯定本次新产品的首周末销售数字将会创下新纪录。很多人预测中国将很快成为苹果最大的市场。

FBR Capital Markets的分析师Daniel Ives估计，上周末中国市场上iPhone手机销售超过200万部。

苹果还在周末推出了升级计划，无论消费者使用哪家运营商，只要每月支付至少32美元，每年就能获得一部新款iPhone。

Jackson表示，竞争压力减轻也令苹果受益。主要竞争对手三星电子(005930.KS)的新款手机反响平平，而其它制造商似乎差得更远。

苹果股价周一收跌1.98%，报112.44美元。(完)