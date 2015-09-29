苹果iPhone 6s和6s Plus首周末销量创纪录

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透9月28日 - 苹果(AAPL.O)周一表示，iPhone 6s和6s Plus在12个地区开售的首个周末销售了逾1,300万部，创下纪录高位。
虽然销量超过了分析师预期的1,200-1,300万部，但苹果股价下跌逾1%。
国际数据公司(IDC)分析师John Jackson称，“超过iPhone 6所取得的成绩，看起来是苛刻要求，即便是对苹果这样一向善于超越自我的公司。”
分析师原本就表示，由于包括了中国市场，几乎可以肯定本次新产品的首周末销售数字将会创下新纪录。很多人预测中国将很快成为苹果最大的市场。
FBR Capital Markets的分析师Daniel Ives估计，上周末中国市场上iPhone手机销售超过200万部。
苹果还在周末推出了升级计划，无论消费者使用哪家运营商，只要每月支付至少32美元，每年就能获得一部新款iPhone。
Jackson表示，竞争压力减轻也令苹果受益。主要竞争对手三星电子(005930.KS)的新款手机反响平平，而其它制造商似乎差得更远。
苹果股价周一收跌1.98%，报112.44美元。(完)
(编译 许娜； 审校 郑茵)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。