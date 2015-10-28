焦点：苹果业绩亮眼 但投资者更关注iPhone能否续写假期销售纪录

2015年9月25日在帕洛奥图拍到的苹果专卖店内的场景。 REUTERS/Robert Galbraith

路透旧金山10月27日 - 美国消费电子巨擘苹果(AAPL.O)周二公布季度财报时为新iPhone描绘亮丽前景，但投资者更关注苹果接下来的考验：超越去年创纪录的假期销售。

苹果公布会计年度第四季营收及获利均胜过分析师预期之后，股价在盘后上涨3%，但后来回吐大多数涨幅。

在智能手机兵家必争的中国市场，苹果该季的大中华地区营收较上年几乎翻倍，至125.2亿美元，约占总营收的四分之一。

“我们持续在当地有成功表现，”苹果财务长Luca Maestri对路透说，并补充道苹果目前在中国有25家店，大约每个月开一家新店。

但较会计年度第三季中国市场132亿美元的营收相比，第四季中国市场营收则下滑。这是个警讯，因许多分析师相信，中国势将取代美国，成为苹果最大市场。

Creative Strategies分析师Ben Bajarin表示，随着中国市场的成熟，也逐渐呈现出假日期间销量攀升、新款机型发布前销售下滑的态势，与美国一样。“中国市场的季节性的确是一个新的因素，”他说。

按市值计算全球最大的上市公司苹果，公布在会计年度第四季全球销售约4,805万部iPhone。根据《财星(财富) 》杂志所作的调查，分析师预估均值为销售4,872万部iPhone。

苹果预计，完整覆盖iPhone 6s和6s Plus销售的当前季度营收预估在755-775亿美元之间，这一保守的财测符合汤森路透I/B/E/S调查的分析师给出的771.7亿美元预估。

“华尔街担心业绩指引疲弱，相反却看到了良好的12月财测，”FBR Capital Markets分析师Daniel Ives说。

晨星(Morningstar)分析师Brian Colello称，财测稍稍低于预期，但投资者已经消化更差的结果，因此苹果股价在盘后初步上涨。

受新推出“玫瑰金”颜色提振，苹果最新款iPhone在9月底上市的第一个周末销量创纪录。不过第四财季业绩只涵盖了新款iPhone上市的前两天。

去年iPhone 6上市后引发销售热潮，促使苹果录得创纪录的季度获利。

Cross Research分析师Shannon Cross表示，苹果对当前季度的财测显示，业绩可能胜过去年同期。

但也有分析师表达了担忧。

“我要说，我对他们在新兴市场还能赢得多少市场份额有点怀疑或谨慎，”Gartner分析师Tuong Nguyen说，称他担心新兴市场消费者是否能够购买价格昂贵的手机。

苹果第四财季净利增至111.2亿美元，或每股盈余(EPS)1.96美元，高于上年同期的84.7亿美元或每股盈余1.42美元。

净营收增加约22%至515亿美元。

分析师此前平均预估苹果第四财季每股盈余1.88美元，营收511.1亿美元。

苹果股价收报114.55美元，盘后交易报114.80美元。

苹果业绩与股价表现图表：link.reuters.com/xez25w

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