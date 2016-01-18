美国大型成长型基金抛售苹果股票 因预计iPhone销量将下滑

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透1月15日 - 过去六个月，美国大型成长型共同基金成为抛售美国消费电子公司苹果(AAPL.O)股票规模最大的投资者之一，令市场猜测苹果高速增长的日子已经到头。
路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的数据显示，由于担心iPhone的销量可能会下降，规模为773亿美元的American Funds Capital World Growth & Income Fund (CWGIX.O)自去年6月底以来出售了其所持的全部170万股苹果股票。规模为93亿美元的HartfordCapital Appreciation Fund (ITHAX.O)同期出售了140万股苹果股票，占其所持苹果股票的91%。
华尔街预计今年手机销量将减少，投资者认为这是美国智能手机市场成熟及中国经济放缓的体现。苹果的增长在很大程度上受中国市场驱动。
华尔街分析师预计苹果截至9月的当前财年营收将仅增长4%-7%，汤森路透的数据显示，该公司上一财年营收增长28%。
对增长放缓的担忧导致苹果股价周五收盘下跌2.4%。
苹果未回复置评请求。(完)
(编译 汪红英；审校 许娜)
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。