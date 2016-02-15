苹果将在3月推出4英寸iPhone 5se和新iPad Air--9to5Mac

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透2月12日 - 据科技博客9to5Mac援引消息人士报导称，苹果(AAPL.O)计划在3月15日发布4英寸iPhone 5se和新iPad Air，并会在同一周开卖这两款产品。
报导称，苹果将在产品发布活动上推出4英寸屏幕的iPhone 5se和新iPad Air，但不太可能对这两款新产品接受预订。
路透无法立即联系到苹果方面置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。