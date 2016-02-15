苹果将在3月推出4英寸iPhone 5se和新iPad Air--9to5Mac

路透2月12日 - 据科技博客9to5Mac援引消息人士报导称，苹果(AAPL.O)计划在3月15日发布4英寸iPhone 5se和新iPad Air，并会在同一周开卖这两款产品。

报导称，苹果将在产品发布活动上推出4英寸屏幕的iPhone 5se和新iPad Air，但不太可能对这两款新产品接受预订。

路透无法立即联系到苹果方面置评。（完）