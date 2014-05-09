苹果将在8月推出iPhone 6--消息

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
(本文由路透中文网编译提供)
路透台北5月9日 - 台湾媒体周五援引未具名供应链消息人士的话报导称，苹果公司 将在8月推出新款iPhone手机。推出时间较行业观察人士普遍的预期早了一个月。
台湾《经济日报》报导称，屏幕为4.7英寸的iPhone 6手机将在8月上市。但该报导没有指出哪些市场将最先上市此款iPhone手机。
该报称，屏幕为5.5英寸或5.6英寸的iPhone 6手机将在9月发布。
供应链相关人士早些时候曾向路透证实，苹果将推出4.7英寸和5.5英寸屏幕的iPhone 6手机。
《经济日报》称，苹果今年将总计供应8,000万部iPhone 6手机。
行业观察人士曾表示，苹果推出大屏幕iPhone手机将有助其从三星电子 等竞争对手那里重新夺回市场份额。
路透无法联系到苹果发言人对此置评。
报导中提及的苹果的台湾代工厂商鸿海精密集团 和智能手机镜头生产商大立光电 的发言人均拒绝置评。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。