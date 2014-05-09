苹果将在8月推出iPhone 6--消息

(本文由路透中文网编译提供)

路透台北5月9日 - 台湾媒体周五援引未具名供应链消息人士的话报导称，苹果公司 将在8月推出新款iPhone手机。推出时间较行业观察人士普遍的预期早了一个月。

台湾《经济日报》报导称，屏幕为4.7英寸的iPhone 6手机将在8月上市。但该报导没有指出哪些市场将最先上市此款iPhone手机。

该报称，屏幕为5.5英寸或5.6英寸的iPhone 6手机将在9月发布。

供应链相关人士早些时候曾向路透证实，苹果将推出4.7英寸和5.5英寸屏幕的iPhone 6手机。

《经济日报》称，苹果今年将总计供应8,000万部iPhone 6手机。

行业观察人士曾表示，苹果推出大屏幕iPhone手机将有助其从三星电子 等竞争对手那里重新夺回市场份额。

路透无法联系到苹果发言人对此置评。

报导中提及的苹果的台湾代工厂商鸿海精密集团 和智能手机镜头生产商大立光电 的发言人均拒绝置评。（完）