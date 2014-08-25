独家：苹果iPhone 6设计瑕疵影响生产，供应商赶工忙

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京8月22日（记者 Reiji Murai） - 苹果 供应链消息人士称，供应商们眼下正在为赶工生产足够数量的iPhone 6屏幕心急火燎，因一个重要组件需要重新设计，曾一度打断屏幕面板生产。iPhone 6预计下月发布。

消息人士称，还不清楚这个插曲是否会导致iPhone 6发布延迟或是最初市场供货数量受限。苹果准备在年底购物季上市更大屏幕的iPhone，努力夺回丧失的市场份额。

但是，发生这个问题也凸显了供应商在满足苹果严苛要求上所面临的风险和挑战。之前他们曾需要解决苹果为更大尺寸的iPhone 6配备更薄屏幕的技术问题，这个问题现已解决。

苹果计划在9月9日举行媒体活动，很多人预计苹果将发布分别配置4.7英寸和5.5英寸屏幕的iPhone 6。苹果之前发布的iPhone 5S和iPhone 5C均为4英寸屏幕。

两位供应链消息人士称，为屏幕提供照明的背光模块需要重新设计，影响了显示面板的生产，并导致6月部分时间以及7月的屏幕组装工作暂停。一位消息人士称，苹果计划在4.7英寸iPhone上使用最薄的屏幕，原先想把背光膜减少到单层，而非标准工艺的两层。苹果安排4.7英寸iPhone较5.5英寸iPhone提前量产。

但是，消息人士表示，按照最初设计规范生产的屏幕亮度不够，背光模块需要重新设计，装配双层背光膜；这导致时间上的浪费，一些屏幕组装线被迫临时停工。

消息人士称，现在生产已经重回正轨，供应商们正在以最快速度生产，以抢回损失的时间。

消息人士表示，Japan Display 、夏普 以及韩国的LG Display 是苹果选定的iPhone 6屏幕生产商。

这三家供应商以及苹果的代表均拒绝置评。（完）