苹果新iPhone首批产量或创纪录--WSJ

(本文由路透中文网编译提供)

路透7月8日 - 《华尔街日报》报导称，苹果 计划在年底前实现最大规模的新iPhone首批生产。

苹果正在要求供应商生产8,500万至9,000万部新iPhone，新iPhone的屏幕尺寸分别为4.7英寸和5.5英寸。

去年苹果向供应商下单7,000万至8,000万部iPhone 6和iPhone 6 Plus，为迄今以来最大规模的首批生产量。

《华尔街日报》称，上述消息来自苹果供应商。

报导还称，两款新iPhone的屏幕尺寸与iPhone 6和iPhone 6 Plus保持一致。屏幕分辨率预计也保持不变。

报导指出，苹果还在考虑让第三家代工厂商纬创资通 协助生产新iPhone。

报导称，一些零部件供应商已经于本月早些时候开始大批量生产供新iPhone使用的零部件。

报导还称，苹果的主要代工厂商富士康已经在其郑州工厂招募工人，预计将从下月开始进行批量生产。

路透未能立即联系到苹果方面置评。(完)