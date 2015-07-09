苹果新iPhone首批产量或创纪录--WSJ

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透7月8日 - 《华尔街日报》报导称，苹果 计划在年底前实现最大规模的新iPhone首批生产。
苹果正在要求供应商生产8,500万至9,000万部新iPhone，新iPhone的屏幕尺寸分别为4.7英寸和5.5英寸。
去年苹果向供应商下单7,000万至8,000万部iPhone 6和iPhone 6 Plus，为迄今以来最大规模的首批生产量。
《华尔街日报》称，上述消息来自苹果供应商。
报导还称，两款新iPhone的屏幕尺寸与iPhone 6和iPhone 6 Plus保持一致。屏幕分辨率预计也保持不变。
报导指出，苹果还在考虑让第三家代工厂商纬创资通 协助生产新iPhone。
报导称，一些零部件供应商已经于本月早些时候开始大批量生产供新iPhone使用的零部件。
报导还称，苹果的主要代工厂商富士康已经在其郑州工厂招募工人，预计将从下月开始进行批量生产。
路透未能立即联系到苹果方面置评。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”